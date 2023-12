Muchos lectores y usuarios valoran tanto o más, un medio que entretenga, alejado de la rabiosa actualidad y que sea experto en una temática determinada

Revistas de Kiosko

La Unidad de Revistas de Prensa Ibérica, tal vez sea la cara más amable de la información del Grupo. En nuestras páginas, web y RRSS pretendemos informar entreteniendo, y entretener informando. Nuestras cabeceras, como Woman, Viajar, Cuore, Stilo, Código Nuevo, etc. suelen ocupar un lugar privilegiado en la vida de nuestros lectores y usuarios, porque simbolizamos su espacio de ocio, de relax, de desconexión de la vida cotidiana. En Prensa Ibérica queremos que nuestras revistas sean MAGIA, EVASIÓN, OCIO, BUENOS MOMENTOS para nuestros lectores.

Woman es la revista femenina más vendida en nuestro país según el último OJD. Es considerada por muchos, como el vademecum de la belleza y del mundo de la moda de alta gama. Desde nuestras páginas, nuestros reels y nuestras stories llenamos de ideas e inspiración a una gran parte de las mujeres de España. Pero sobre todo, estamos orgullosas de hacerlo siguiendo los valores de igualdad, sostenibilidad y diversidad en todos y cada uno de nuestros artículos, especiales y eventos durante todo el año. Para Woman, y por supuesto para Prensa Ibérica, las formas son importantes, pero el fondo es innegociable. Nuestras propuestas se crean, se diseñan y se realizan con el objetivo de ofrecer a nuestras lectoras la mejor y la más cuidada información, con una visión innovadora y sostenible de la moda, un enfoque integrador de la belleza y siempre poniendo a la mujer en el centro de nuestro universo editorial.

Pero no sólo del glamour y de la alfombra roja viven nuestras revistas. En Prensa Ibérica creemos que la transversalidad es nuestra razón de ser. Uno de nuestros principales objetivos es llegar al máximo número de lector@s de la mejor forma posible.

Cuore, una clásica del kiosko, con su famoso Arrrrgg! revolucionó el lenguaje de los treintañeros de hace 15 años. Ahora ya es 100% digital, renovada y con un nuevo enfoque lleno de humor, empatía y positivismo que está triunfando en la red entorno al universo de las celebrities, influencers y el nuevo estilo de vida de nuestros jóvenes. Más de dos millones de usuarios únicos lo demuestra cada día. Es el la web de referencia de los jóvenes influencers de ahora, de la nueva generación de celebrities o de las chicas que quieren estar a la última de todo al minuto con una sonrisa en la cara. Mediante su web, sus divertidas stories en Instagram, se ha convertido en el punto de encuentro diario de millones de jóvenes en España.

Pero nada de esto estaría completo si no habláramos de la revista de viajes decana de nuestro país. La revista Viajar. Llevamos 45 años sin faltar a la cita en el kiosko y en la red, con el único objetivo de inspirar e incentivar a nuestros lectores a no renunciar al placer de viajar. Ahora, además, somos líderes en nuestra web y en redes sociales con casi dos millones de seguidores entre Facebook, Instagram y Twitter, lo que demuestra que somos, sin duda, la referencia en viajes en este país. No nos importa ni la distancia, ni la dificulltad, ni el idioma de los destinos. Desde Viajar sólo pensamos en ofrecer experiencias inolvidables a través de nuestros reportajes. Aportar enfoques diferentes. Mostrar imágenes inspiradoras y abrir una pequeña ventana con nuestros artículos a todo lo que nos queda por descubrir en el planeta, y por lo tanto, lo mucho que nos queda por vivir.

Revistas corporativas

La Unidad de Publicaciones Corporativas de Prensa Ibérica se ha convertido en la más importante de este país a la hora de ayudar a las empresas e instituciones públicas a comunicar de forma eficaz, rigurosa, segura y atractiva mediante publicaciones papel, digital, App o Web. Hemos colaborado a que decenas de compañías e instituciones públicas de este país hayan mejorado su comunicación con sus colectivos y stakeholders (empleados, redes comerciales, clientes, socios, accionistas, etc.) mediante las publicaciones (revistas, memorias, anuarios, libros conmemorativos, RRSS etc.) que realizamos para ellos.

Desde Prensa Ibérica editamos más de 50 publicaciones multiformato y omnicanal, en más de diez idiomas, desde Madrid y Barcelona para toda España y diferentes sedes europeas. A partir de un pequeño equipo de 20 personas que facilita una atención personalizada, aprovechamos todas las sinergias y recursos de un gran grupo como el nuestro, para resultar competitivos, rápidos, ágiles y 100% solventes en nuestro trabajo.